Un grup empresarial nord-americà compra el Reus

Un grup empresarial nord-americà, Real State Investment, encapçalat per Russel Platt i Clifton Onolfo, ha comprat el Reus Deportiu, salvant la situació econòmica per la qual passa l'equip negre-i-vermell, que ja no va poder jugar el seu partit dissabte passat contra la Unió Esportiva Las Palmas. A més, han anunciat que construiran un nou estadi amb capacitat per a 18.000 espectadors.



Segons publica el 'Diari de Tarragona', el citat conglomerat nord-americà ja hauria tancat l'operació aquesta passada matinada amb Joan Oliver, màxim accionista de l'entitat reusenca. L'acord, segons aquesta versió, suposa el pagament del deute acumulat pel Reus, xifrat en uns cinc milions d'euros, i el mateix ha de ser avalat per LaLiga, després de l'expedient informatiu obert i que, de moment, ha suposat la suspensió dels partits contra Las Palmas i Albacete.



Real State Investment, amb experiència en la construcció d'hotels, habitatges i centres comercials, té la seva seu a Miami Beach. Segons la mateixa informació, aquest grup estaria interessat en un projecte de reforma de l'Estadi, que inclouria la construcció d'un centre comercial pròxim a la instal·lació.



Al conjunt reusenc hi militen el tècnic de la Seu d'Urgell, Xavier Bartolo, el porter manresà Pol Freixenet i al filial el berguedà Martí Vilà.