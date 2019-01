La Joviat realitza el pitjor partit de la temporada contra un oponent inferior

La Joviat va viatjar, en la 15a jornada de comeptició, a la pista del Reus Deportiu, un equip situat a la zona baixa de la classificació i, per tant, un rival a priori senzill per a les jugadores manresanes.

Res més lluny de la realitat, les manresanes van disputar el pitjor partit de la temporada i van perdre justament davant d'un rival que va jugar un matx excel·lent (69-54).

El primer quart va ser igualat, amb intercanvis de cistelles i amb una Joviat que començava a mostrar símptomes de flaquedat, sobretot en l'aspecte mental (14-15).

En el segon quart el desgavell per a les bagenques es va fer evident. Pèssimes tan en atac com en defensa, no van poder frenar l'embastida d'un conjunt local que veia com li entrava absolutament tot. Les seves tiradores llançaven alliberades, sumant punts fàcils a l'electrònic, davant la passivitat visitant (30-21).

A la represa, el guió no va canviar i la Joviat va seguir deixant molt que desitjar. No era el seu dia i això es notava damunt la pista. Davant tenien un dels pitjors equips de la categoria, el Reus Deportiu, però aquests, amb un grau de motivació molt superior al de les manresanes, van realitzar un tercer quart esplèndid que va sentenciar el duel (52-34).

El darrer quart va ser de tràmit i només va fer que confirmar la dolorosa derrota de la Joviat.