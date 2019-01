Kevin-Prince Boateng, l'escollit per suplir Munir a la davantera del Barça

El Barça ha escollit Kevin-Prince Boateng per suplir la marxa de Munir al Sevilla. El davanter de 31 anys, internacional amb Ghana (el seu germà, central del Bayer de Munic, Jeróme Boateng, defensa la samarreta d'Alemanya) estava jugant al Sassuolo italià, on ha jugat quinze partits entre la lliga italiana i la copa, aconseguint 5 gols, tenint en compte que fa unes setmanes va estar de baixa per lesió.

El fitxatge, que es pot fer oficial molt aviat, es pot haver precipitat per la lesió d'Ousmane Dembélé en el partit d'ahir amb el Leganés (dues o tres setmanes). Kevin-Prince Boateng coneix la lliga espanyola pel seu pas per Las Palmas la temporada 2016/17 on va oferir un bon rendiment, i ampliant el contracte, tot i que finalment va marxar per motius personals.