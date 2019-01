L'Andorra supera el Tecnyconta a la represa amb un recital de punts

El MoraBanc Andorra va derrotar un Tecnyconta que tenia ímfimes possibilitats d'anar a la Copa i que tampoc no s'hi hauria classificat ni guayant. Ibon Navarro, amb una rotació curta, per la baixa de Diagne, va saber treure partit de la capacitat anotadora del seu equip en el darrer quart, en què va aconseguir 32 punts, i es va acabar de desempallegar del rival un cop adquirida una diferència de catorze punts al final del tercer període. Fins aleshores, els punts de Seibutis havien deparat un enfrontament igualat, però el fet que fins a cinc jugadors dels andor-rans acabessin el partit amb més de deu punts anotats i el conjunt s'aproximés a la centena no va ser respost pel conjunt de Porfi Fisac, que veu com el rival d'ahir l'iguala a la classificació i el supera per diferència de punts.