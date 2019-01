L'Esparreguera suma la victòria a Quart en un matx decidit al final

El Tenea Esparreguera va obtenir un triomf molt meritori a domicili, concretament a la pista del segon classificat del grup C-A de la Lliga EBA, un Quart que va caure derrotat per dos punts de diferència (69-71). Amb aquest resultat, el conjunt del Baix Llobregat Nord escala fins a la quarta posició de la classificació.

El partit va ser un frec a frec constant entre les dues formacions, i va ser l'equip dirigit per Óscar Navarro qui va acabar per davant al final del primer quart (15-17). En el segon període els esparreguerins van aconseguir mantenir-se per davant per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un marcador de 30-32.

En la segona meitat la tònica va ser pràcticament la mateixa i cap dels dos conjunts va poder obrir forat en l'electrònic, que al final del tercer quart reflectia un 52-53. Els deu darrers minuts del duel van ser apassionants i el triomf no es va decidir fins als darrers segons per petits detalls que van afavorir els visitants. El proper partit del Tenea Esparreguera serà dissabte que ve, 26 de gener, a partir de dos quarts de set de la tarda, quan rebran la visita de l'Anagan Olivar de Saragossa.