L'Iberostar venç i serà a la fase final de Madrid com a cap de sèrie

L'Iberostar Tenerife va vèncer el Montakit Fuenlabrada, certificant així la seva presència a la Copa del Rei de Madrid, on, a més, hi anirà com a cap de sèrie, després de la derrota de l'Unicaja a la pista del Monbus Obradoiro. L'equip de Txus Vidorreta va esborrar de la pista els madrilenys després d'un tercer quart sensacional en el qual va aconseguir un parcial de 24-11.

Tot i això, no va ser tan fàcil arribar al tercer quart i superar un Fuenlabrada que va sortir molt endollat al partit. La primera part del duel va ser de molta qualitat i molt bonica per a l'espectador.

Així doncs, després de dos quarts molt igualats, els canaris van prémer l'accelerador al tercer període. Parcial de 16-0 que es va ampliar al 21-2 per als de Tenerife. Ni els canvis ni els temps morts dels visitants van poder aturar el vendaval ofensiu dels locals, que tampoc van afluixar al darrer quart. Va ser, sens dubte, una reacció coral dels de Tenerife.