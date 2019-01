L'Igualada suma una victòria important a la pista del Sant Adrià B

L'Yvette Pons Igualada va visitar aquest cap de setmana la pista del Sant Adrià B. Es tractava del darrer partit de la primera volta i, per tant, era important guanyar per acabar la primera ronda d'enfrontaments amb bones sensacions. A més, abans de disputar-se el matx, ambdós conjunts compartien els mateixos punts, tan sols separats pel basket-average .

Les jugadores anoienques van viatjar a Sant Adrià mentalitzades de la importància del duel i des del salt inicial van mostrar una bona actitud i una intensitat que va marcar la diferència en els moments clau de l'enfrontament.

El primer quart va estar marcat per l'intercanvi de canastes i un cert domini de les locals, que les posicionar al capdavant de l'electrònic al final dels primers deu minuts (16-11). En el segon quart, el duel es va equilibrar del tot, les jugadores del CB Igualda van aconseguir retallar el desaventatge i els conjunts aconseguien establir petites diferències per un conjunt i per l'altre. Cap dels dos es podia escapar i les protagonistes es van retirar als vestuaris després d'una primera part trepidant i molt intensa (32-31).

A la represa, el guió dels primers minuts va ser similar al de la primera part. Sense dominador i amb equilibri en totes les accions ofensives. Arribats a l'equador del tercer període, el Sant Adrià B va aconseguir trencar l'enfrontament i escapar-se establint la màxima diferència del matx, de 9 punts. Només de forma momentània, ja que tot seguit les igualadines van aconseguir un parcial de 0-8 que les tornava a posar dins del partit. A partir de llavors la balança no es va tornar a decantar (47-46). La victòria es decidiria en el quart període.

Des de bon començament de quart l'Igualada es va posar per davant i amb un parcial de 0-6 aconseguia la màxima diferència, de 9 punts (64-55), a falta de 3 minuts per al final. Les locals amb prou feines van aconseguir reduir la diferència i les igualadines van segellar un nou triomf a domicili.

Una bona victòria per tancar la primera volta i viure aquesta setmana la festa del bàsquet femení de Copa amb l' all-star.