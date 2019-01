L'Igualada supera un rival difícil tot i fer un mal partit

El Monbus Igualada va aconseguir una nova victòria a la seva pista, eaquesta vegada en la visita d'un dels altres equips potents del grup C-A de la Lliga EBA, un Mataró Feimat al qual es va imposar per tan sols dos punts de diferència (73-71).

En el primer quart els jugadors visitants es van mostrar lleugerament superiors als igualadins i van assolir cinc punts de marge al final d'aquest (12-17). El segon període va ser més anivellat i el conjunt local va poder retallar mínimament la diferència per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un 29-33.

En la segona meitat l'Igualada va sortir disposat a capgirar el marcador, però els mataronins es van mantenir sòlids i van tancar el tercer quart per davant (49-50). No obstant, no van poder resistir en els deu darrers minuts i els locals es van endur la victòria, no sense patiment. El tècnic dels anoiencs, Jordi Martí, va declarar a través del compte de Twitter del club que «no hem fet un bon partit en línies generals, però igualment hem d'aprendre a guanyar en aquestes situacions. És una victòria important».