L'Obradoiro sorprèn l'Unicaja, que perd la quarta posició

L'Unicaja no serà cap de sèrie en el sorteig de la Copa del Rei després de caure a la pista del Monbus Obradoiro, en un partit en què va patir per frenar Vasileiadis i Brodziansky, autors de 37 punts entre els dos. Tot i això s'hauria pogut emportar la victòria si Roberts hagués ficat un llançament quan faltaven tres segons.

Els malaguenys van dominar el rebot ofensiu i van buscar els seus interiors per superar la defensa gallega. Els locals, per la seva banda, van explotar el canell calent de Vasileiadis. A la primera part, la igualtat era màxima, tant pel baix percentatge d'encert com per la falta d'intensitat defensiva.

A la represa, l'Unicaja seguia per davant, però els gallecs van augmentar el ritme defensiu i van aconseguir capgirar el marcador. Els locals tenien la victòria a les mans, però es van complicar en els minuts finals, amb precipitacions, malgrat acabar tancant el triomf davant la seva afició.