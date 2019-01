El Manresa cadet obté un triomf treballat i molt lluitat fins al final

Els visitants van començar dominant el matx mitjançant atacs fluïds (2-10), mentre que als manresans els costava seguir el ritme de joc que imposava el Maresme (16-19).

Vorejant l'equador del segon període, els manresans van aconseguir igualar (24-24), gràcies a les bones accions defensives. Així es va arribar al màxim aventatge manresà (28-24) i, tot i les reaccions visitants, al final de la primera part els locals vencien per quatre punts (39-35).

Després del descans, la tònica del tercer quart va estar marcada pels errors ofensius i defensius dels dos equips (52-47). Amb un domini altern, els protagonistes es preparaven per al quart i definitiu període.

Començava de la pitjor manera per als interessos bagencs, amb un parcial de 0-8 que remontava el matx. El Catalana Occident, lluny de donar-se per vençut, va seguir remant i l'augment de la intesnitat i l'efectivitat van donar els seus fruits per remontar el duel i estancar el Maresme als 62 punts. Finalment, la victòria es va quedar a casa amb un resultat de 71 a 62.