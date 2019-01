El manresà Lluís López debuta a Primera amb una clara derrota de l'Espanyol

El defensa central Lluís López, manresà de 21 anys, ha debutat aquest dilluns a la Primera Divisió de futbol amb l'Espanyol. L'estrena no ha coincidit amb un bon resultat perquè l'equip de Rubi ha perdut per 3-0 a Ipurua, al camp de l'Eibar. Lluís ha sortit de titular i ha disputat els 90 minuts, primer fent parella amb el brasiler Naldo que s'ha lesionat a la segona part. Després qui ha entrat al camp per situar-se en defensa ha estat Mario Hermoso.

Lluís López, habitual en l'Espanyol B sota les ordres del surienc David Gallego, ha tingut molta feina davant la pressió de l'Eibar que ha marcat el primer gol al minu 24, obra de Sergi Enrich. Els altres dos han arribat a la segona part i els han marcat De Blasis (minut 52) i Charles (minut 84). L'Espanyol queda ara amb 24 punts en tretzè lloc a només quatre de les posicions de descens que tanca el Rayo Vallecano (20).