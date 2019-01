El manresà Lluís López pot ser titular amb l'Espanyol a Eibar

El central manresà Lluís López pot tenir aquest vespre (21 h) l'oportunitat de debutar a Primera Divisió. Actualment a la plantilla de l'Espanyol B que dirigeix el surienc David Gallego, López ha estat convocat per l'enfrontament que el primer equip espanyolista ha d'afrontar al camp de l'Eibar.

A causa de les baixes, el tècnic de l'Espanyol, Joan Francesc Fer-rer Rubi, haurà d'escollir entre Mario Hermoso, Víctor Sánchez i Lluís López per acompanyar el fix Naldo al centre de la defensa. El mateix entrenador perico reconeixia ahir que tenia «tres opcions. Recol·locar un jugador en una posició que no és la seva, Víctor Sánchez, arriscar amb un que podria patir danys físics, Mario Hermoso, o posar un jugador del planter que porta molts dies entrenant amb nosaltres i que està molt motivat com Lluís López. Crec que és un partit molt complicat per a un central, però Lluís López també està jugant en camps petits de Segona B. A mi no em fa por. Donar oportunitats a gent que pica a la porta, a mi no em tira enrere». Lluís López ja ha jugat amb el primer equip de l'Espanyol algun partit de Copa i també amistosos de pretemporada.

L'Espanyol viatja a Eibar després d'apuntalar la seva confiança en passar a quarts de final de la Copa del Rei, però amb la necessitat de redreçar la seva dinàmica de resultats a la lliga, ja que, després de perdre l'últim partit contra la Reial Societat, suma 3 punts de 24 possibles.

El vestidor està convençut que pot treure un bon marcador a Ipurua i solucionar així una de les assignatures pendents d'aquesta temporada: guanyar a domicili. El quadre blanc-i-blau només ha vençut una vegada com a visitant aquest curs, contra l'Osca, i ha sumat tres empats. La resta de compromisos són derrotes.

L'entrenador, Joan Francesc Ferrer Rubi, torna a comptar amb el central Mario Hermoso i el davanter Sergio García després de les seves respectives lesions. Són baixa per jugar avui els defenses David López i Óscar Duarte, el lateral esquerre Pedrosa i el mig Hernán Pérez.