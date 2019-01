El Manresa trepitja molt fort

La combinació entre l'encert del Manresa i les facilitats defensives de l'Igualada va propiciar un marcador més habitual d'un set de tennis que no pas d'un partit de futbol. El 6 a 2 final és el reflex de les dues circumstàncies en un partit en el qual s'esperava més resistència d'un conjunt igualadí que no passa pel seu millor moment, ja que no ha estat capaç de guanyar cap dels darrers cinc enfrontaments, amb tres empats i dues derrotes seguides. El Manresa manté ferma la primera posició i ja acumula vuit jornades sense perdre, amb sis victòries i dos enfrontaments empatats.

L'Igualada va sortir dominador, però en la primera pilota tocada pel Manresa, primera urpada. Era el minut 3; Bernat va fer una passada llarga cap a Noah; aquest, en estat de gràcia, va superar el seu defensor Bernat Sansano en un colze a colze, i després va definir molt bé davant Albert (1 a 0). No va tenir temps de reaccionar l'Igualada. Al minut 7 el Manresa va tornar a sorprendre la defensa igualadina. Bernat va iniciar una jugada d'atac amb una passada a la dreta; Ruano va fer una bona centrada i Sergi Soler, venint del darrere, va afusellar Albert.

Aquest segon gol va deixar estabornit i descol·locat l'Igualada. Al minut 15, Solernou va estar a punt de marcar amb una rematada de cap a la sortida d'un servei de córner però Albert ho va impedir. La primera aproximació de perill real dels anoiencs va ser un centre-xut de Joel Solà que es va enverinar quan va arribar als dominis de Pol Busquets, tot i que aquest va respondre amb una bona intervenció (min 19). El Manresa, amb el marcador clarament a favor, jugava amb comoditat, i encara més a partir del minut 24 quan Noah va aprofitar una indecisió visitant al mig del camp per plantar-se de nou davant Albert i superar-lo amb una bona definició (3-0). Abans del descans, l'Igualada va tenir la seva millor ocasió, una rematada de Gerard Llobet que Pol Busquets va desviar, amb la fortuna que la pilota va tocar el pal i va tornar a entrar al camp (min 38).

Només començar el segon temps, va arribar la sentència, el quart del Manresa. Va ser una rematada de cap de Florent, tot sol a l'àrea petita, a la sortida d'un córner executat per Sergi Soler (min 46). Amb el 4 a 0, el Manresa se sentia força conformat i l'Igualada, resignat. Però aquí va aparèixer el protagonisme del col·legiat. Al minut 63 va expulsar de forma rigorosa el local Bernat. I sis minuts després castigava amb un penal dubtós els manresans, que Joel Solà no va desaprofitar per fer el 4 a 1. Però malgrat la inferioritat numèrica, el Manresa va esvair els possibles dubtes pel primer gol visitant anotant el seu cinquè, el tercer de Noah. Leandro va recuperar una pilota al mig del camp, va assistir Romano i aquest, amb una centrada mil·limetrada al segon pal, va posar en safata el gol a Noah (min 76). Amb tot dat i beneït, encara quedava temps per al 5 a 2, de cap marcat per Martí Just en un córner (min 80), i el 6 a 2, una vaselina de Leandro ja en temps de descompte.