Mig Messi ja és massa per al Leganés

Messi és abraçat per Jordi Alba, amb qui havia combinat segons abans per marcar el tercer gol del Barça, en presència de Suárez, que havia fet el segon després d´un xut de l´argentí albert gea/reuters

Leo Messi va rotar en el partit d'ahir, però el va haver de decidir. El Barça s'havia complicat un partit en què el rival no havia mostrat les dents fins a l'empat i que semblava que es podria resoldre amb calma. A més, just entrar al camp l'argentí, es va lesionar Dembélé, l'home que havia portat el pes blaugrana fins aleshores. Però Messi en va tenir prou amb la seva presència, amb un xut que va rebutjar el porter i va aprofitar Suárez, i amb una combinació amb Alba per evitar que els adversaris de Madrid que se li havien aproximat dissabte visquin més a prop a la classificació.

Valverde ja va demostrar que aquest era un partit de rotació abans d'una setmana en què haurà d'anar a Sevilla i a Girona, abans de rebre els andalusos a casa en la Copa, i va donar descans a Messi. Si dijous va ser Suárez qui va començar el partit a la banqueta, ara li tocava a l'argentí, amb la confiança que Dembélé li ofereix garanties i que Coutinho ha d'anar agafant confiança. També van descansar homes sobreutilitzats els darrers mesos, com Lenglet i Rakitic. Al davant, Pellegrino va plantejar l'esperada defensa de cinc homes per tal d'aturar el rival, però el fet de jugar amb dos davanters, En-Nesyri i Braithwaite, va provocar que el rival trobés molts espais al centre del camp, que els blaugrana van aprofitar.

I ho van fer a càmera lenta, ja que el partit va començar fred com la nit i amb moltes imprecisions en les passades. Els madrilenys semblava que s'animaven a anar endavant i tot, quan Ousmane Dembélé, sense Messi al costat per eclipsar-lo o forçar que l'hagués de mirar per passar-li la pilota, va iniciar el seu recital.

Al minut 8, es va llançar la pilota llarga per la banda dreta, va superar dos defenses, es va avançar a Cuéllar i va cedir enrere, però un erràtic Coutinho va fer un toc de més i va disparar fora. Els següents minuts van ser de desgast i poc brillants. Ter Stegen era un espectador i només Vermaelen va estar atent per evitar una rematada de Braithwaite a centrada d'Óscar. A partir de la mitja hora, el Barça va pensar que ja calia anar per feina. Dembélé va assistir a Suárez, que va rematar a l'exterior de la xarxa just abans que arribés el gol. El francès es va disfressar de Messi i, després que Piqué salvés una pilota per la banda i Aleñá, molt dinàmic, la conduís, la va recollir i va mirar Jordi Alba, va cedir la pilota a l'esquerra i el de l'Hospitalet va centrar enrere com sol fer sempre amb l'argentí. Aquest cop hi era Dembélé, qui va rematar amb l'interior al pal esquerre de Cuéllar i cap a dins. Fins al descans, un parell d'eslàloms del mateix jugador i una rematada massa desviada de Coutinho a centrada de l'estrella de la primera part van ser l'únic destacable.



Complicació inesperada

Semblava que el Barça resoldria el partit en un inici de la segona part amb bones arribades de Sergi Roberto per la banda. Però una contra ho va canviar tot. Jordi Alba no va poder controlar una cavalcada d'En-Nesyri per la dreta. El marroquí va centrar i Braithwaite va guanyar l'esquena a un ahir espès Piqué per empatar, amb Ter Stegen enganxat a la línia de gol, com no podia ser menys.

Van ser minuts de dubtes perquè Valverde, que havia fet sortir al camp Messi i Rakitic, va haver d'esgotar els canvis tot seguit, quan Dembélé es va revinclar el turmell esquerre en una relliscada. Els blanc-i-blaus ara trobaven espais i el Barça havia de córrer enrere. A més, Sergi Roberto va veure una targeta per evitar una escapada de Braithwaite davant del lent Piqué i Coutinho no s'escapava ni d'ell mateix.

Aleshores va sorgir Messi. Va fer la diagonal habitual de dreta a esquerra i va etzibar un fort xut que Cuéllar va parar com va poder. Suárez, habilitat per un peu de Nyom, va anar al rebot i va introduir la pilota a la porteria. Un cop previ al porter va haver de ser revisat pel VAR.

El Barça estava més tranquil però encara no les tenia totes i el Leganés hauria empatat de no ser per Vermaelen, que va obstaculitzar Michael Santos, que havia rellevat Braithwaite, després d'una gran centrada de Jonathan Silva. Pellegrino s'ho va jugar tot fent entrar dos davanters al camp i va aconseguir que els set minuts de descompte se li fessin massa llargs. En el segon, Messi va iniciar la jugada de sempre, va passar en profunditat a Alba i aquest va segellar la segona assistència de la nit perquè el crac matés el partit amb la dreta. A més, Rakitic hauria pogut fer dos gols, però hauria estat excessiu i immerescut.