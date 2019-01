Moha: «De tot s'ha d'aprendre i d'aquesta ens aixecarem»

«Resultat massa voluminós?, el resultat és el que és. El Manresa ha aprofitat totes les ocasions que ha tingut. Això parla molt bé del nostre rival i també de les dificultats que hem tingut nosaltres en la sortida de la pilota i els espais que hem deixat a l'esquena dels nostres defensors. El Manresa ens ha cedit la pilota i no ho hem sabut gestionar, amb constants pèrdues de pilota». L'entrenador de l'Igualada, Mohamed El Yaagoubi Moha, va mostrar-se força resignat per un marcador molt desfavorable per al seu equip.

Moha va agafar la part positiva del 6 a 2: «En futbol, de tot s'ha d'aprendre, i d'aquesta ens aixecarem. No podem abaixar els braços. Hem de passar al partit següent per continuar creixent. Els nostres defenses no són els únics responsables de la davallada en aquest enfrontament, perquè moltes situacions venen de pèrdues de pilota i errors individuals en altres zones del terreny de joc. No podem responsabilitzar ningú individualment de la desfeta».