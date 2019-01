El Nàstic tampoc no pot sumar al camp del Tenerife

El Nàstic no va poder aconseguir res positiu a l'Heliodoro Rodríguez López davant un Tenerife que es va endur la victòria gràcies a un gol en cada part del partit (2-0). Després de 15 minuts en què no hi va haver ocasions de gol ni d'uns ni d'altres, el Tenerife va buscar amb insistència inaugurar el marcador. Va fer-ho al minut 27, quan el conjunt canari va anotar l'1 a 0 amb una rematada de cap de Suso Santana. A la segona part, el conjunt canari va buscar la sentència del partit, que va arribar al 52 mitjançant un gol de Racic.