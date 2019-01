Nova victòria del Joanenc davant del cuer Roda de Ter gràcies a una efectiva represa

El Joanenc va sumar una nova victòria després d'imposar-se per un solvent 0-2 al camp de l'últim classificat, el Roda de Ter. Els groguets van dominar els primers compassos del partit i van gaudir de les millors oportunitats. El conjunt entrenat per Marc Viladrich no va estar encertat de cara a porteria i no van aconseguir marcar cap gol en els primers 45 minuts, tot i gaudir d'un pal. A la represa la dinàmica no va canviar i els visitants van dominar en tot moment les fases del joc. Al minut 52 va arribar el primer gol de la tarda, després d'una bona jugada de Xexi per la banda que va acabar amb una centrada a l'area i Delgado va arribar per marcar el 0-1. Un minut més tard, el visitant Herms va sentenciar amb el segon gol amb un autèntic mísil per l'escaire de la porteria local.