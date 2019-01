El Sallent es veu superat al contraatac per un Caldes de Montbui més efectiu

El Sallent va ensopegar a casa davant del Caldes de Montbui, en un enfrontament en què el conjunt local va perdonar massa oportunitats. El partit es va posar ràpidament de cara per als sallentins amb un gol de Pablo al minut 5. Els visitants, en una errada en la construcció del joc, van facilitar el primer gol blaugrana. L'equip de Jesús Pelfort va portar la iniciativa davant d'un equip visitant tancat al seu camp i que buscava els contraatacs per fer mal. En una badada defensiva dels bagencs va arribar l'empat, al minut 34. Just abans del descans, i en un contraatac letal, els jugadors del Caldes de Montbui van obtenir avantatge. Es va arribar amb l'1-2 a la mitja part.

A la represa, els jugadors locals van buscar amb insistència la porteria rival, però la falta d'encert de cara a porteria va fer que el marcador no es mogués. No va ser fins a falta de set minuts i amb un Sallent bolcat a l'atac que els visitants van aconseguir sentenciar els tres punts amb el definitiu 1-3. En la propera jornada de la competició els jugadors del Sallent es desplaçaran fins al camp del Cardedeu.