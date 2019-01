El València no es complica la vida gràcies a l'escapada del tercer quart

El València Basket no va deixar lloc a les matemàtiques que el podien deixar fora de la Copa i es va classificar per al torneig després de vèncer amb dificultat a la pista d'un Breogán que la setmana anterior havia trencat la seva bona ratxa de triomfs al Palau Blaugrana i que en aquesta no va poder aturar l'equip de Jaume Ponsarnau, que es va escapar de setze punts al tercer quart i va fer via cap al triomf. Els taronges no van tenir disponible el santpedorenc Rafa Martínez, que es va quedar a casa per una infecció a les vies respiratòries i febre.

Els gallecs van iniciar molt millors el partit. Els encerts de Brown i de la nova incorporació, Dragicevic, els van donar un avantatge inicial de 9-4, que després va quedar en 17-14. Dos triples, de Dubljevic i de Doornekamp, van permetre, però, a l'equip de Ponsarnau anar al primer descans amb avantatge. Aquest es va poder mantenir i ampliar d'un punt en el segon període, en què el Breogán es va arribar a situar amb un 28-27 favorable, abans de rebre un parcial al final.



Matt Thomas sentencia

Va ser el nord-americà del València Matt Thomas qui va disparar el seu equip a l'inici de la represa. Un bàsquet i tres triples van situar el resultat en 37-49, i l'ajut de Doornekamp i un altre triple de Thomas van servir per a la màxima diferència de 19 punts (39-58), que deixava el conjunt de Lezkano amb poques opcions de vèncer. L'equip de Lugo va intentar maquillar el resultat al final amb els punts de Millsap i Brown, però la diferència era massa àmplia.