El CG Puigcerdà cedeix a Majadahonda però manté la segona plaça a la classificació

L'equip ceretà va viatjar a Majadahonda amb moltes baixes i els jugadors de Barnola no van entrar al partit en cap moment, i van caure per 4 a 1 (1-0, 1-0 i 2-1). Amb una fluixa intensitat, no van estar en cap moment en disposició d'emportar-se un partit que l'equip local necessitava guanyar per no quedar fora dels play-off.

Molt penalitzat per les sancions dels dos primers períodes, l'equip groc i negre es va veure obligat a defensar més temps que el seu oponent. Els de la Cerdanya ho van intentar amb poc encert i generant poques ocasions de gol. Un partit en el qual no es va desplegar l'habitual joc de domini i pressió al rival a què ens té acostumats darrerament. El gol de l'honor ceretà va ser marcat pel defensa letó Reinis Demiters.

El toc d'atenció hauria de servir per a les jornades que venen, en les quals qualsevol oponent pot guanyar davant qualsevol. Caldrà treballar algunes situacions de joc i tornar a trobar bones sensacions des de la humilitat i el treball.

Amb aquesta derrota el CG Puigcerdà veu com el FC Barcelona el torna a empatar a 20 punts i el Majadahonda es col·loca amb 14 quart i deixa el CH Jaca cinquè amb 13 punts. La setmana que ve el CG Puigcerdà visitarà la capital jacetània per mirar de certificar la seva classificació al play-off.