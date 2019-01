Ronaldo, condemnat a 23 mesos de presó i 19 milions de multa per frau fiscal

El futbolista portuguès Cristiano Ronaldo ha ratificat aquest matí a l'Audiència Provincial de Madrid l'acord que va aconseguir el passat estiu amb l'agència tributària per saldar els seus comptes amb la Justícia espanyola, acceptant una condemna de 23 mesos de presó en reconèixer que va cometre quatre delictes fiscals per defraudar 14,7 milions d'euros entre 2011 i 2014.

"Ja està, ja està. Tot perfecte", ha dit només sortir de les instal·lacions judicials. Tranquil i amb un ampli somriure, Ronaldo ha arribat a aquesta seu judicial en un cotxe d'alta gamma acompanyat per la seva parella, Georgina Rodríguez, i el seu advocat, José Antonio Choclán.

Més d'un centenar de mitjans l'esperaven a les portes de l'Audiència, on s'han col·locat nombroses tanques que cobreixen la totalitat de les escales d'accés per evitar incidents.

Durant el passeig, que ha realitzat de la mà de Rodríguez, Ronaldo s'ha parat a signar un autògraf a un home que portava una pancarta amb imatges del seu ídol. L'advocat del portuguès havia sol·licitat que se li permetés accedir pel garatge. Després de denegar l'Audiència aquesta petició, Choclán va insistir sense èxit en la seva sol·licitud davant la Presidència de l'Audiència.

A l'interior de les instal·lacions judicials, el davanter del Juventus ha esperat prop de mitja hora a una de les sales de testimonis, segons han indicat a Europa Press fonts jurídiques. Mentrestant, els vigilants de seguretat han hagut de desallotjar la planta al concentrar prop de 40 funcionaris que volien prendre imatges del futbolista i obtenir un autògraf.

Després, n'ha tingut prou amb uns minuts per tancar els seus problemes tributaris. Ronaldo ha entrat a la Sala de la secció 17 i ha ratificat l'acord. Se'l condemna a 23 mesos de presó per quatre delictes fiscals, però no entrarà a la presó pel pagament de 18,8 milions d'euros.

A la seva sortida, de nou lluïa un ampli somriure i a la pregunta de si hi havia saldat els seus comptes amb la Justícia espanyola, ha respost: "Ja està, ja està". Ja a punt d'entrar al cotxe, ha comentat a un dels periodistes que tot havia anat "perfecte".