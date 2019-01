Definida la tercera ronda prèvia de la Copa Catalunya

El Castellbell, l'Olesa, el GSPort de Ger i el Santpedor han accedit a la tercera ronda de la fase prèvia de la Copa Catalunya. A aquests s'hi afegeixen el Sala 5 Martorell i el Vacarisses. Aquestes sis formacions han quedat aparellades entre elles: Castellbell-Vacarisses, Olesa-Sala 5 Martorell i GSPort -Santpedor (el vencedor d'aquesta eliminatòria se les haurà amb el Manresa FS a la quarta ronda).

El Castellbell va eliminar el Can Titó als penals després del 2-2; l'Olesa va superar l'Esparreguera per 2-1, el Santpedor va desfer-se del Futsal Castellgalí per 2-6 i el GSPort va vèncer el Futsal Vilator-rada als penals després del 3-3.