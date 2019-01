El Nàstic B juvenil supera l'Ascó i se situa líder en solitari a la lliga

El Gimnàstic de Manresa B juvenil va assaltar el liderat de la preferent juvenil grup 1, després de guanyar al camp del cuer Ascó i aprofitar les ensopegades dels seus rivals per situar-se primer. El conjunt bagenc va controlar en tot moment les fases del joc i al minut 18 va aconseguir posar-se al davant després de pressionar i robar una pilota en zona atacant per posar el 0-1. No va ser fins al darrer moment, i gràcies a un efectiu contraatac, que els bagencs van aconseguir segellar la victòria després d'un partit treballat. En la propera jornada els escapulats rebran la visita del segon classificat, el Sant Ildefons.