Cristiano Ronaldo accepta una pena de dos anys i 18 milions per frau fiscal

Cristiano Ronaldo va signar, ahir a Madrid, el pacte al qual va arribar amb la Fiscalia i Hisenda per saldar l'acusació de frau fiscal. La pena pactada inclou 23 mesos de presó (que no complirà) més 18,8 milions d'euros. L'actual jugador de la Juventus va reconèixer haver comès quatre delictes fiscals, del 2011 al 2014. Ahir també va ser a la seu judicial l'exjugador del Reial Madrid i de la selecció espanyola Xabi Alonso, que no ha arribat a cap acord amb la Fiscalia, la qual li reclama cinc anys de presó per delictes del 2010 al 2012.