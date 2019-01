Doble podi dels cadets de l'Avinent al campionat de Catalunya sub-16

arxiu particular

Doble presència de l'Avinent CA Manresa en el podi del Campionat de Catalunya de clubs sub-16 en pista coberta disputat el cap de setmana al pavelló d'esports de Sabadell. Títol català per a la formació masculina i bronze català per al combinat femení, és l'únic club que ha aconseguit aquesta doble presència en el podi. L'equip masculí del CA Igualada Petromiralles va ser onzè

La classificació masculina va quedar: 1r Avinent (125 punts), 2n CA Canaletes (108), 3r CA Granollers (101), 4t Muntanyenc Sant Cugat (98), 5è ISS-l'Hospitalet (94,5), 6è Cornellà At. (87,5), 7è UA Terrassa (83), 8è Barcelona Atletisme (71), 9è GEiEG (63), 10è AA Catalunya (63), 11è CA Igualada Petromiralles (41,5) i 12è CA Sant Celoni (41). I la femenina, 1r Cornellà At. (114,5 punts), 2n CA Nou Barris (102,5), 3r Avinent (95,5), 4t CA Sant Just (91), 5è CA Tarragona (86), 6è CE Penedès (84), 7è AA Catalunya (84), 8è Muntanyenc Sant Cugat (76), 9è JA Sabadell (75), 10è GA Lluïsos Mataró (74,5), 11è CA Canaletes (64,5) i 12è UA Terrassa (59,5).

Individualment, en l'apartat masculí, l'actuació manresana va ser: 60 llisos Marc Merenguer (2n 7"83); 300 llisos Marc Mendoza (2n 39"69 -m.m.p.); 600 llisos Yassin L'Aziri (5è 1'40"76); 1000 llisos Oriol Vergés (2n 2'50"12); 3000 llisos Miquel Cruz (5è 10'25"34); 60 tanques Joan Navarro (5è 9"65); alçada David Pérez (1r 1,51 m); perxa Martí Serra (6è 2,85 m); llargada Jan Díaz (1r 5,80 m); triple Nil Pujol (4t 10,82 m -m.m.p); pes Adrián Sedano (3r 10,90 m); 3000 marxa Pol Guiral (7è 18'01"98); i el relleu 4x300 Merenguer, Pujol, Pérez i Díaz (1r 2'40"20).

En categoria femenina, 60 llisos Cèlia Castilla (4a 8"52); 300 llisos Glòria Amella (10a 46"31); 600 llisos Mireia Sanllehí (6a 1'46"84 -m.m.p.); 1000 llisos Judit Prat (4a 3'21"12 -m.m.p.); 3000 llisos Cristina Landa (4a 11'43"42 -m.m.p.); 60 tanques Martina Monsó (7a 10"60); alçada Clàudia Galán (3a 1,49 m); perxa Xènia Pubill (4a 2,35 m); llargada Berta Eslava (3a 4,89 m -m.m.p.); triple Rut Tristany (1a amb 10,57 m -m.m.p.); pes Aina Solé (6a 8,53 m); 3000 marxa Núria Ballarín (desqualificada); i el relleu 4x300 Eslava, Gar-rido, Monsó i Sanllehí (8è 3'04"42).



El CAI masculí, amb baixes

Per la seva part, l'equip cadet masculí del CA Igualada Petromiralles va estar perjudicat per les baixes i al final va ser onzè. Individualment van sobresortir les actuacions de Joan Sendra, primer en els 60 tanques amb 9"25, i de Ian Queraltó, tercer en salt de perxa, amb 3,10 m. Armand Peña era setè en salt d'alçada, amb 1,36 m, i Joel Giménez novè en triple salt amb 9,96 m. Els rellevistes de 4x300 eren novens amb l'equip format per Elies Montoro, Nil Cabello, Armand Peña i Joan Sendra, amb 2'56"48. Eren desens Albert Gil en salt de llargada amb 4,20 m i Nil Cabello en els 300 llisos amb 47"49. Elies Montoro era dotzè en els 60 llisos amb 8"56 i Denis Rivera era desqualificat en els 600 llisos.