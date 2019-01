Un efectiu Sergi Pla impulsa l'Igualada amb tres gols a Vic

L'Igualada Rigat va encadenar el segon triomf seguit en tan sols quatre dies. Si dissabte vencia per 3-4 a la pista suïssa del Diessbach, i es classificava per a la ronda dels quarts de final a Europa, anit els de Ferran López es van mostrar serens i concentrats per derrotar el Patí Vic i consolidar-se al setè lloc de l'OK Lliga. El partit va ser complicat a la primera part però el 0-1 de Sergi Pla va obrir l'aixeta i en la segona part els igualadins van rematar.

El partit va continuar encara sense novetats però, finalment, les instruccions ofertes per part del tècnic de l'IHC van donar els seus fruits, gairebé al límit de temps perquè només faltaven uns escassos 28 segons per a la mitja part quan Sergi Pla va estrenar el marcador, un gol en un moment important que podia ser un cop psicològic per als vigatans.

De fet, els locals ja van estar ben a remolc en el marcador i en el joc en una segona part en la qual, de nou, l'encert de Pla va ser decisiu. Dos gols en poc més d'un minut, el segon de falta directa, situaven un 0-3 que semblava inabastable per als d'Osona.

El mateix Pla hauria pogut fer el quart en una altra falta directa, però en aquesta ocasió no va ser possible sorprendre Burgaya i el partit es va anar escolant amb els de l'Anoia controlant.

Ahir el partit més transcendent en la part alta de la jornada era el que enfrontava el Barça Lassa i el Liceo gallec, al Palau Blaugrana. Per als de la Corunya la victòria era escurçar diferències i posar pressió ja que estaven a 4 punts del Barça abans de jugar. Un gol de Sergio Miras avançava, en els primers minuts, els forasters. Els jugadors del Barça es van haver d'esforçar de valent però assolien el 3-1 amb dos gols de Joao Miguel Rodrigues i un de Marc Gual. No es va deixar anar el Liceo, que té en la seva plantilla Josep i Eduard Lamas, amb arrels surienques, i Miras va fer el 3-2. Però entre Pau Bargalló i Pablo Álvarez (6-2) van trencar la resistència gallega.