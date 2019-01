La Marxa del Terme dona un any més el tret de sortida al calendari de caminades

Amb la possibilitat d'escollir entre tres recorreguts, el familiar de 12,3 km, el mitjà de 17 km i el llarg de 26 km, l'entitat Posa't en Marxa organitza diumenge la 22a edició de la Marxa del Terme de Sant Fruitós, la que tradicionalment obre el calendari de caminades a la Catalunya Central.

Els tres traçats estaran degudament marcats amb estaquetes de colors, blaves el familiar i mitjà, grogues el llarg i vermelles per prohibir el pas. La sortida es donarà des de les 8 del matí del Bosquet de Sant Fruitós (fins a les 9, i a les 3 de la tarda es tancarà el control d'arribada), amb pas per Món Sant Benet, riu Llobregat, mirador de la Rasclosa, bosc Espès (tornada del familiar per la Rosaleda, passarel·la, camí ral, riu d'Or i el Bosquet), pont dels Bombers, parc de l'Agulla, la Sèquia, Sant Iscle (tornada del mitjà travessant per sota la C-25 i la carretera Manresa-Berga, els horts de la Sagrera, riu d'Or i el Bosquet), església de Santa Anna de Claret, la Sèquia, el pla de les Abelles, parc de la Torre de Santmartí i el Bosquet.

La Marxa del Terme de Sant Fruitós no és competitiva, encara que alguns participants opten per fer-la corrent. Les inscripcions anticipades (on-line a codetickets) estaran obertes fins divendres (caldrà portar, el dia de la marxa, el tiquet imprès o al mòbil per canviar-lo pel braçalet corresponent a les instal·lacions del Nexe). També es poden fer presencials a l'ajuntament de Sant Fruitós, a Foto Isidre, al Gimnàs V2O i a Nexe. El preu de la inscripció és de 9 euros l'anticipada i de 12 el mateix dia.

Com en les darreres edicions, s'espera una participació propera als 3.000 caminadors entre els tres recorreguts possibles (l'any passat en van ser 2.700; el 2017, 2.500; i l'any 2016, 3.000). Per a més informació es pot trucar als telèfons 93 878 88 58, 675 953 494 i 691 612 906.