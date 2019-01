Rafa Nadal derrota Francis Tiafoe i es trobarà a semifinals amb el grec Tsitsipas

El tennista manacorí Rafa Nadal no va tenir problemes per vèncer el nord-americà Francis Tiafoe, en tres sets (6-3, 6-4 i 6-2), i es va classificar per a les semifinals de l'Obert d'Austràlia. Es tracta de la trentena vegada que arriba a la penúltima ronda d'un torneig de Gran Slam, només darrere de Federer (43), Djokovic (34) i del ja retirat Jimmy Connors (31).

En la semifinal, Nadal tindrà de rival el botxí de Roberto Bautista, el grec Stefano Tsitsipas, que s'ha convertit en el jugador revelació del torneig australià.