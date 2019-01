El Barça haurà de remuntar dos gols per seguir en una Copa que li fa nosa

Ahir va tornar a quedar clar que si el Barça cau als quarts de final de la Copa del Rei, Ernesto Valverde no s'esquinçarà el vestit. El tècnic del Barça prioritza donar els descansos que toca als pesos pesants de l'equip a fer tot el possible per guanyar aquesta competició, conscient que el fons d'armari de la plantilla, es digui el que es digui, escasseja. Els blaugrana van perdre ahir clarament al Pizjuán per culpa d'una mala segona part i de la seva poca capacitat ofensiva. Esperar que l'acabat d'aterrar Boateng i que el proscrit Malcom et solucionin els problemes és molt esperar. A més, si entra Coutinho i el seu poc ritme, no es va gaire lluny. Se suposa que Messi tornarà la setmana que ve per intentar remuntar la situació. Potser així s'aconsegueix.

Valverde va fer un equip experimental, sobretot a davant, on cap dels tres elements no serien titulars en un partit important que es jugués demà. Després de deixar Messi a casa i amb Dembélé lesionat, el tècnic també va decidir fer rotar Suárez i Coutinho, i això va derivar en el debut d'un Kevin-Prince Boateng que prou feina va tenir a aterrar i a esquivar les entrades del danès Kjaer.

Tot i l'experiment, l'equip no va patir en una primera mitja hora en què va tenir el control, davant d'un rival que tampoc no es troba en el seu millor moment de l'any. Fins i tot, l'equip va avisar al primer quart d'hora amb un xut fluix de Malcom i amb una rematada aventurada a fora de Rakitic.

El públic sevillista es va desesperar en una jugada estranya en què Vidal va tocar la pilota amb l'espatlla. Van demanar mans. Del Cerro Grande no va entendre bé, en primera instància, el company del VAR i va indicar el punt fatídic, però va ser un error. El Sevilla no feia res de l'altre món, però buscava constantment la seva millor banda, la dreta de Jesús Navas, sàviament tapat per la rapidesa d'un Semedo sòlid. Ell mateix va fer una centrada perillosa i Vidal també va avisar al minut 34.

Aleshores, però, els visitants van patir. Piqué, no gaire atent en una falta en contra, va deixar rebre Ben Yedder, que va enviar la pilota alta després de mil retalls. Però la millor ocasió va ser del Barça. Malcom rep una passada a l'espai d'Arthur, se'n va de Soriano i amb la porteria per a ell envia la pilota al lateral de la xarxa. Ben Yedder va avisar amb dues rematades més i el partit va anar al descans amb el Barça fent bona la missió de passar tres quarts d'hora sense que passés res.



Desastre col·lectiu

La segona part va començar malament i va acabar pitjor, tot i que el col·legiat es va empassar un clar penal de Sergi Gómez per tocar la pilota amb les mans. Amadou va avisar abans que Sarabia aprofités que la defensa havia basculat per tapar una centrada de Promes, davant de l'absència de Sergi Roberto i la lentitud de Piqué, per anotar el primer gol.

El Barça va perdre el control i Sarabia, Banega i Escudero van acostar-se a la porteria rival. Valverde va fer entrar Suárez i Coutinho al camp i el brasiler va poder empatar en una pilota recuperada per l'uruguaià i servida per Semedo, però va disparar massa alt. Si ja no xuta bé, li queda poc per oferir. El Barça va seguir dominant, però el Sevilla feia perill en les contres i, en una, Banega va disparar, la pilota va tocar en Sergi Robert, Lenglet la va veure passar i Ben Yedder va rematar. Suárez i Piqué van tenir dues rematades per fer menys dura la caiguda, però el 2-0 deixa un panorama obscur a la Copa d'enguany.