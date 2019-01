El Gimnàstic cobra per drets de formació del jugador

?El manresà Lluís López va entrar a formar part de l'escola del Gimnàstic de Manresa a l'edat de només cinc anys; al club manresà hi va jugar com a prebenjamí i, en la primera temporada de benjamí, ja va passar a l'Espanyol, tot i que ja havia jugat als benjamins del Nàstic i malgrat encara ser prebenjamí. Aquests primers passos del central manresà donen uns beneficis al Gimnàstic de Manresa pels drets de formació, que va cobrant per etapes a mesura que els contractes que signa el jugador són de més categoria. Bàsicament, al Gimnàstic de Manresa va tenir com a entrenador Josep Póveda; quan havia de passar al benjamí A del club escapulat (tot i ser de primer anys), amb Marc Serra de tècnic, va venir l'Espanyol a buscar-lo i d'allà encara no se n'ha mogut.