Marc Gasol estaria molt a prop de deixar els Grizzlies

El pivot santboienc dels Memphis Grizzlies Marc Gasol, de 33 anys, estaria molt a prop de deixar la franquícia a la qual ha estat durant deu temporades i mitja. Segons va avançar ahir un dels periodistes més ben informats dels Estats Units, Adrian Wojniarowski, que va explicar que els Grizzlies escoltaran ofertes pels seus dos millors jugadors, el base Mike Conley i el jugador català.

Davant dels mals resultats d'aquest tram de temporada, la franquícia de l'equip de Tennessee sembla disposada a una reconstrucció al voltant del jove Jaren Jackson, i això passaria per alliberar massa salarial dels 19,7 milions de dòlars que cobra Gasol i dels 26,5 de Conley, de 33 i de 31 anys, respectivament.

Aquesta seria una bona oportunitat per al mitjà dels Gasol de jugar a una franquícia amb aspiracions al títol, tot i que sembla que no n'hi ha cap que pugui aspirar tenir-lo pel seu salari en aquest moment. El traspàs s'hauria de produir abans del 7 de febrer, data límit que imposa l'NBA per a aquest tipus de canvis, abans de l'All Star.

Justament, el partit de les estrelles es disputarà a Charlotte i sembla que els Hornets, d'aquesta ciutat, són els més predisposats a aconseguir els serveis de Gasol, tot i que ahir també és parlava de Los Angeles Clippers, dels Washington Wizards, i dels Indiana Pacers. Tots ells són conjunts que aspiren a entrar als play-off, però que segurament no tenen capacitat per optar al títol.