Un 'perico' manresà de Primera Divisió

Antonio Soldevilla, Alberto Lopo, Dani Jarque, Marc Torrejón, Víctor Ruiz, Sergio Sánchez, entre molts altres, són noms de centrals sorgits de la base de l'Espanyol que han jugat a Primera Divisió amb el club perico. Una autèntica fàbrica de centrals. Des de dilluns s'ha d'afegir a la llarga llista el manresà Lluís López, que va fer el seu debut a la màxima categoria del futbol estatal en el partit que els espanyolistes van jugar al camp de l'Eibar (3-0). El capità del filial espanyolista, que dirigeix el tècnic surienc David Gallego, va tenir la seva oportunitat de disputar els seus primers 90 minuts a la competició domèstica.

Als 21 anys, Lluís López ja ha fet la seva estrena en el primer equip de l'Espanyol en competició oficial. Ha estat aquesta mateixa temporada, a la Copa del Rei, i al camp del Cadis l'1 de novembre; en aquell partit, el manresà va suplir el lesionat Naldo, jugador amb qui precisament va compartir la posició al centre de la defensa dilluns passat a Eibar. També a la Copa del Rei, Lluís López va tenir uns minuts en l'eliminatòria contra el Vila-real, en el duel jugat a casa.

Per la situació a la infermeria espanyolista pel que fa als centrals, no és desgavellat pensar que Lluís López podria tenir minuts també avui contra el Betis a Cornellà-el Prat, a la Copa del Rei i, per què no, diumenge davant el totpoderós Reial Madrid a la lliga. Ara com ara, el tècnic del primer equip de l'Espanyol, Joan Francesc Ferrer Rubi, només disposa d'un central de la primera plantilla, Mario Hermoso, tenint en compte les lesions del mundialista Óscar Duarte, l'experimentat David López o el mateix Naldo

Diuen les cròniques que dilluns, al camp de l'Eibar, Lluís López va sortir un xic nerviós, amb una certa precipitació en les seves accions; amb el pas dels minuts, però, el manresà va anar creixent fins al punt que ja no feia la sensació que estava debutant a Primera Divisió. Al seu Twitter, després del partit, Lluís López va afirmar que tenia «un sabor agredolç del meu debut a la lliga amb l'Espanyol. Llàstima del resultat, però seguim treballant i creient».



Una vida a l'Espanyol

Lluís López va signar l'estiu passat un contracte que el lliga a l'Espanyol quatre anys més, aquesta temporada amb fitxa del filial, i les tres properes com a jugador del primer equip.

D'aquest pas important cap a la professionalitat, el central manresà va dir que «continuar a l'Espanyol ho significa tot per a mi. Em fa molt feliç perquè el meu somni és jugar al primer equip». I és que Lluís López fa catorze anys que és a l'Espanyol, des de benjamí, quan hi va fitxar provinent del Gimnàstic de Manresa.

Haver arribat al primer equip no vol dir que no hi hagi hagut sacrificis pel camí, potser no tant per al mateix jugador, que feia el que li agradava, sinó més per a la família. De ben petit, als 8 anys, un taxi recollia Lluís López a Manresa per anar-se a entrenar; a la tornada i perquè pogués arribar a casa més aviat, Joan Carles López, el seu pare, l'anava a buscar; això quatre dies a la setmana i el dia del partit. Quan es van haver acabat els taxis, el pare havia de fer el desplaçament d'anada i tornada. En finalitzar l'ESO a l'Oms i de Prat, va ser el moment d'instal·lar-se a la residència de l'Espanyol, al costat de la zona esportiva de Sant Adrià del Besòs. Actualment, viu entre casa dels seus pares a Santpedor i la dels pares de la seva xicota, també jugadora del primer equip de l'Espanyol.

Lluís López ha destacat sempre com a central, posició en què ja jugava de ben petit. Ha estat un dels tres capitans dels seus equips.

A banda de l'Espanyol (alguna vegada ha rebut ofertes per marxar, fins i tot a Anglaterra), ha jugat amb la selecció catalana sub-16 i sub-18 i també va ser convocat per diferents seleccions estatals de base. Com a èxits més recordats hi ha el títol estatal amb el combinat català sub-16 i l'ascens a Tercera a Segona B la temporada passada i, com a decepció, el descens precisament del filial, l'any abans, a Tercera. Ha gua-nyat diverses edicions de la Copa Catalunya.