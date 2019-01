Una avaria atura Monleón

En la seva quarta incursió en el Dakar, Armand Monleón (31 anys) era tot un exemple de gran regularitat, sense errors, s'havia situat en la quinzena posició. El pilot d'Igualada estava repetint les seves millors actuacions a la prova, en la qual va debutar el 2016 amb un excel·lent desè lloc. L'any passat va ser 14è i el 2017, com en aquesta ocasió, es veia obligat a abandonar. En aquella ocasió va ser per una caiguda, ara per problemes elèctrics en la seva moto KTM.

Va ser en la vuitena etapa, la que es disputava entre San Juan de Marcona i Pisco, quan el pilot del Klicen R2R KTM Rally Dakar es va veure obligat a plegar quan era el segon català a la classificació, darrere d'Oriol Mena. La causa principal va ser aquest esmentat problema elèctric, que no va poder arranjar i va haver de ser recollit per l'helicòpter.

«Va ser una pena. La boira ens dificultava la cursa i vaig parar un moment per canviar-me les ulleres per agafar-ne unes de les clares. Després de fer el canvi, la moto ja no es va posar en marxa Ho vaig provar tot però no vaig poder i es va acabar el Dakar».

Armand Monleón, de tornada a Igualada, analitza que « fèiem una molt bona cursa en tots els sentits, malgrat que teníem clar que portàvem pocs quilòmetres d'entrenament en moto de ral·li abans del Dakar. Vaig aprofitar els primers dies per anar agafant confiança i la previsió era que en la segona setmana pujaria el ritme. Però no va poder ser».