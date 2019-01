Els dakarians Farrés i Torrallardona celebren els seus podis a l'alcaldia de Manresa

Si el 2017 ja van coincidir podis de Gerard Farrés (en motos) i Moi Torrallardona (en camions) i l'ajuntament de Manresa els hi va reconèixer els mèrits, el que no va poder passar és que trobessin el mateix dia. Aquest divendres sí que, una setmana després d'arribar del Perú, ambdós s'han trobat amb l'alcalde Valentí Junyent i amb el regidor d'esports, Jordi Serracanta.

Torrallardona, sempre a la dreta de Gerard de Rooy i a dalt de l'Iveco, ha repetit el tercer lloc de fa dos anys després d'un 2018 de parèntesi. Farrés, que resideix a Manlleu amb la seva dona i les dues filles i que ha acudit a la cita a l'ajuntament amb la part de la família que té a Manresa (inclosa la mare Rosa i l'oncle David), celebra un segon lloc guanyat a pols en la categoria de buguis en la qual s'estrenava.

Junyent els ha felicitat per la seva actuació al Dakar i els ha ofert com obsequi una reproducció de l'skyline de Manresa, "la veritat és que se'ns estan acabant les escultures i detalls per aquestes recepcions, cada any sou aqui per les vostres grans actuacions". Serracanta els va obsequiar amb un recull de premsa de les jornades de competició del Dakar, incloses les pàgines diàries que hi va dedicar Regió7 en les quals Torrallardona hi feia una crònica diària de les seves impressions i vivències.

Precisament, Torrallardona encara no té clar si estarà en el Dakar 2020 però no ho descarta del tot: "Tinc la sensació que s'ha acabat un cicle, però vull deixar passar dos o tres mesos, parlar amb el De Rooy, que és un gran pilot, amb un talent natural, i decidir amb més calma". Pel que fa a Farrés la seva intenció "és fer el campionat d'Espanya i proves internacionals per arribar el millor possible a la propera edició. Encara no sé si serà amb el mateix equip, el Monster Energy, ho anirem parlant".