Un debutant amb moltes hores de moto

El martorellenc Pep Mas, de 41 anys, s'estrenava en el Dakar integrat en el Pedregà Team, que tenia cinc pilots més, tres dels quals italians. «Sí, era el meu primer cop però tinc al darrere molts anys de competició. En enduro he estat campió de Catalunya i tercer d'Espanya. I en trial he competit també a bon nivell, he estat subcampió català».

Pep Mas, que és pagès i fa la gestió d'una empresa de fruita i verdura ecològica, i en fa la distribució a escoles i diferents centres educatius, va preparar el Dakar amb la participació al Marroc en el Ral·li de Merzouga, però en la cinquena etapa al Perú va tenir problemes amb la Yamaha que el van deixar fora de cursa quan era a només 15 quilòmetres d'acabar la jornada. «L'any que ve hi tornaré, i espero acabar, que l'experiència d'aquest 2019 em pugui ser molt profitosa».