Feina d'intendència de dos veterans de moltes aventures

En el Dakar hi ha feines de les que no es veuen que són importants perquè d'altres llueixin. D'això en saben molt el pilot de Sant Martí de Torroella Àlex Aguirregaviria i el seu copilot, el santjoanenc Jordi Comallonga, que en moltes edicions del Dakar han participat en vehicles d'assistència, bàsicament camions d'Epsilon.

En aquesta ocasió, la seva feina era clara. El dorsal 404 del seu Toyota els habilitava per fer tasques d'assistència en cursa, i es podien saltar trams de les etapes per tal d'assistir cinc buguis i dues motos de l'equip FN Speed. El seu gran objectiu era acabar, no tant per ells, que també, sinó perquè amb ells a la pista els seus companys estaven més segurs en cas d'accident, avaria o contratemps.

Com explica Aguirregaviria, «ha anat bé, ens hem passat les etapes recollint gent a la pista». L'èxit és que tots van poder acabar. Va destacar el vintè lloc de Marc Solà en motos, categoria en què Ignacio Sanchís va ocupar el lloc 74. En cotxes, encara li va anar millor a Dani Solà, que va ser dinovè damunt de quatre rodes i segon de la seva categoria. Adrián Santos va ocupar la posició 32, Joan Font va ser 37è i ells mateixos van finalitzar en la posició 55. Amb la feina feta, els dos bagencs segurament pensen en com poden seguir ajudant en el futur.