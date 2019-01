La final a quatre de la Lliga Catalana EBA es disputarà al pavelló de les Comes

El dissabte 2 i el diumenge 3 de febrer, el pavelló de les Comes serà escenari de la final a quatre de la Lliga Catalana EBA. Com a club amfitrió, el Monbus CB Igualada hi participarà molt activament. El club està preparant, amb suport de l'Ajuntament de la capital de l'Anoia, actes paral·lels que faran que els dos dies de bàsquet que es viuran a la ciutat tinguin encara més rellevància.

El setembre del 2018 s'iniciava la fase prèvia de la Lliga Catalana EBA i, després de les eliminatòries corresponents, quatre equips van classificar-se per a la fase final. Hi ha entre ells el CB Igulada, que va demanar acollir la competició a les Comes. Les semifinals seran el dissabte dia 2, amb el primer matx a les 17 hores i que enfrontarà el BBA Castelldefels i el CB Quart Germans Cruz. A partir de les 19 hores serà el torn de l'equip del CB Igualada, que se les haurà amb l'UB Sant Adrià. Diumenge, dia 3 de febrer, serà el moment de la final entre els dos guanyadors del dia abans. El partit s'encetarà a les 17.30 hores i proclamarà el campió de la Lliga Catalana EBA.



Assemblea del CB Igualada

Es va celebrar l'assemblea del CBI amb diferents punts importants que van ser tractats i explicats als socis. Un d'ells va ser informar de l'increment important pel que fa als patrocinadors. Monbus és qui esponsoritza el sènior masculí i Yvette Pons, el femení.

A l'àrea esportiva es va posar èmfasi en la nova estructura pel que fa a l'organigrama. Quant al vessant econòmic del club, Jordi Morera i Víctor Olivan van presentar el pla d'acció de l'àrea economicolegal, i van remarcar la solidesa dels comptes i també la proposta de millora dels estatuts per a quan hi hagi procés electoral a l'entitat.