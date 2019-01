Henry, destituït com a tècnic del Mònaco al cap de tres mesos

L'exjugador del Barça Thierry Henry va ser destituït ahir com a entrenador del Mònaco només tres mesos després d'accedir al càrrec a causa dels pèssims resultats del conjunt monegasc, que va perdre en partit de lliga el cap de setmana passat contra l'Estrasburg per 1-5 i va caure aquesta setmana en la Copa francesa a mans del Metz de Segona Divisió. El Mònaco és penúltim de la lliga francesa i també va quedar fora de la Champions. Sembla que el club estaria pensant en Leonardo Jardim, l'entrenador a qui va substituir, precisament, Thierry Henry. A l'equip també hi va arribar fa pocs dies Cesc Fàbregas.