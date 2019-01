Jesús Cucharrera rep de la federació el títol de campió català de buguis

ARXIu PARTICULAR

El navassenc Jesús Cucharrera s'ha imposat el 2018 en categoria de SVS (side by side) al Campionat de Catalunya de Ral·lis de Ter-ra. En un acte organitzat per la federació catalana d'automobilisme, ell va rebre el guardó corresponent com a pilot guanyador.

A més, el Cucharrera Quads, el seu equip, va aconseguir el segon lloc a la classificació, assolida per Ferran Fornell. El seu copilot, el també navassenc Ricard Simó, va rebre el seu premi com a copilot de Catalunya en la mateixa festa de la federació.