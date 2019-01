De Jong admet que el Barça el vol per acabar ocupant el lloc de Busquets

El nou fitxatge del Barça, el centrecampista de l'Ajax Frenkie de Jong, va concedir a la revista Voetbal International la primera entrevista des que es va fer públic el seu fitxatge pel club blaugrana. En ella admet que va dubtar a l'hora de decidir-se pel club blaugrana «per la gran quantitat de centrecampistes que té» i també que el Barça té la intenció que acabi ocupant el lloc de Sergio Busquets, de mig centre, d'aquí a uns anys.

De Jong va explicar que «el Barça em va fer la sensació correcta. No hi ha garanties, però les meves percepcions són positives». En aquest sentit, parlant de la posició que ha d'ocupar a l'equip, «el Barça em veu en les tres posicions del centre del camp, però a curt termini més en el lloc de Sergio Busquets. Vaig al Barça per convertir-me en titular, però encara és d'hora per parlar-ne». De tota manera, va afirmar que el jugador de Badia «és el millor mig centre del món i jugarà encara alguns anys, amb la qual cosa no em faig il·lusions».

De Jong també va admetre que havia parlat amb els entrenadors dels altres dos clubs que van mostrar més interès a contractar-lo, Thomas Tuchel, del París Saint-Germain, i Pep Guardiola, del Manchester City. En canvi, encara no ha parlat amb Ernesto Valverde, qui encara no se sap si serà el seu futur entrenador al Barça.

Ahir, precisament, De Jong va intervenir en la classificació de l'Ajax per les semifinals de la Copa holandesa. El seu equip es va imposar amb claredat al Heerenveen per 3-1, amb un gol del lateral Mazraoui i dos de Van de Beek. Es pot trobar el Feyenoord, l'AZ Alkmaar o el Willem II.