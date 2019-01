Els joves escaquistes de la Catalunya Central inicien les fases comarcals d'edats

Demà dissabte s'inicia la Fase Escolar Comarcal del Bages del Campionat de Catalunya d'Escacs 2018-19 i la Fase Prèvia del Campionat de Catalunya d'Escacs d'Edats 2019 per a les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà i el Moianès. En aquestes competicions, hi participaran escolars i jugadors federats de les categories sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 i sub-16.

La competició es celebrarà durant quatre dissabtes consecutius (26 de gener, 2, 9 i 16 de febrer) a les instal·lacions de l'Escola Joviat, al carrer Folch i Torres de Manresa. Els participants disputaran dues rondes cada dissabte, a partir de les 16 h. El rànquing inicial es determinarà mitjançant l'ELO català i es jugarà pel sistema suís a 8 rondes de 60 minuts finish fins a la categoria sub-12 i 75 minuts finish la resta. En categoria sub-16 es jugarà un tancat (tots contra tots) en haver-hi només set participants inscrits.

En total hi ha 98 escaquistes apuntats: 22 en categoria sub-8, 33 en sub-10, 19 en sub-12, 17 en sub-14 i 7 en sub-16. Per clubs, Fundació Joviat és qui més jugadors aporta, 29, seguit del CE Cardona (21), CE Súria (11), CE Sant Joan (9), Escola Puigberenguer (7), CE Sallent (6), Institut Bages Sud (5), Escola Paidos (3), CE Igualada-Ateneu (3), CE Catalònia (2) i CE Berguedà (2).

La presentació del campionat es farà aquest mateix dissabte a les 15.45 h (previ inici de la primera jornada), tot i que les bases ja es poden consultar a les webs del Consell Esportiu del Bages (www.cebages.info) i de la Federació Catalana d'Escacs (www.escacs.cat), on també es publicaran els resultats i les classificacions.

Premis als 'Valors'

Des de l'organització s'ha fet un esforç per aconseguir que els jugadors puguin fruir al màxim del campionat. Hi haurà premis per als tres primers classificats individuals de cada categoria i també per als tres primers equips de cada categoria amb un mínim de quatre participants per escola o club. Es lliuraran també els guardons 'Valors' per a entitats o centres educatius que inscriguin cinc o més escaquistes. A banda d'això, en cada jornada es donarà un petit berenar a tots els participants durant el descans, a fi que puguin recuperar forces.