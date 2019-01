L'alegria d'un segon lloc guanyat a pols

Hauria pogut ser el campió dins de la categoria de buguis, en el seu pas de les motos als vehicles de quatre rodes, però Gerard Farrés (Manresa, 1979) ha acabat molt content amb un segon lloc que s'ha guanyat ben a pols, i sense que ningú li regalés res. Ell i el seu copilot Dani Oliveras, exmotard com ell, s'han adaptat molt bé als Side by Side, els buguis, fent gala d'un coneixement del ral·li i del terreny que els va ser molt útil en les deu etapes de la prova.

Mentre a Manlleu la seva esposa, Anna, i les filles, Jana i Laia, en seguien les evolucions, Farrés es consolidava en les primeres places del ral·li i, en arribar a la jornada de descans a Arequipa, ell era el líder oficiós de la seva categoria. L'havien aturat quan faltaven uns quilòmetres per acabar l'especial del dia, en la cinquena jornada de competició, quan els comissaris van entendre que la boira i la pols eren un risc evident per als pilots i l'helicòpter de l'organització.

De forma sorprenent, hores després es va fer pública una classificació oficial amb sanció de temps per als pilots que no havien pogut completar tot el recorregut. En el cas de Farrés va ser de més de 20 minuts, que es va reduir després a 8, tot i que la reclamació que es va fer per tal que se li tragués aquest injust càstig mai no va tenir resposta.

Un Farrés indignat, que va baixar fins a la quarta posició, va dir aquell dia que «estem molt afectats, no entenem res. Tampoc ningú no ens ha explicat el criteri que s'ha seguit, realment això nosaltres no ho havíem vist mai enlloc. Vam parar perquè els comissaris no ens van deixar continuar».



Una reacció brillant

Només unes hores després que Farrés i Oliveras fossin sancionats, van respondre de la millor forma possible, amb una gran etapa que va tenir com a escenari les famoses dunes de Tanaka.

Ara sí, sense discusió, Farrés era el líder oficial del Dakar 2019 a només 4 etapes del final del ral·li. El segon lloc en l'etapa, dar-rere del xilè Chaleco López, li donava la primera posició i amb un marge de 13 minuts respecte del segon classificat. Declarava en aquell moment Gerard Farrés que «estem molt contents, hem superat un dia molt difícil perquè era important encetar la segona setmana amb bon peu».

El cotxe estava responent prou bé malgrat el càstig que rebia; de tota manera, tot es va complicar en la setena etapa, quan el bugui va quedar enganxat a la sorra i van perdre més dues hores fins que va poder ser r escatat. Va ser aleshores, quan Farrés era quart i havia cedit força minuts respecte als pilots que ocupaven posicions de podi, quan el manresà va mostrar un tarannà positiu, i va palesar la seva gran experiència. «Hauríem d'estar tristos, però encara poden passar moltes coses. Lluitarem».

I així va ser, el bugui de l'equip Monster Energy de Farrés va ser capaç de recuperar posicions fins a aconseguir la segona posició en l'arribada a Lima, darrere del vencedor Chaleco López i davant del brasiler Varela, amb un marge de poc més dos minuts i mig. Tot apunta que la relació de Farreti amb els buguis pot arribar a ser molt llarga i profitosa.