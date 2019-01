L'All Star català farà vibrar el Nou Congost

Gaudir de les habilitats basquetbolístiques dels jugadors i de les jugadores més destacats de la màxima categoria del bàsquet català federat, la Copa Catalunya, ja sigui jugant un partit, ja sigui esmaixant o encistellant triple rere triple. Aquesta és la suggeridora proposta que la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) du a Manresa aquest cap de setmana, amb el suport de La Xarxa de Comunicació Local i la col·laboració de l'Ajuntament.

El Nou Congost serà l'escenari, dissabte i diumenge a la tarda, de la tercera edició de l'All Star masculí i femení de la Copa Catalu-nya. Manresa agafa el testimoni de Cornellà i de Sabadell i es converteix en la primera ciutat del país fora de l'àmbit metropolità que acull aquest esdeveniment.



Amb l'entrada de franc

La determinació de l'ens federatiu per tal que l'aplec sigui un aparador efectiu de la qualitat del bàsquet de la primera competició del país propicia que l'accés a l'All Star sigui del tot gratuït per als aficionats, tant dissabte com diumenge. Per delectar-se en les habilitats dels protagonistes, només cal accedir al lloc web de la Federació Catalana de Basquetbol ( www.basquetcatala.cat) i des-carregar-se la pertinent invitació per a cadascun dels membres de la família.

Els primers de mostrar les seves aptituds seran els jugadors seleccionats per figurar als combinats dels grups primer i segon de la competició. El partit que enfrontarà ambdues seleccions s'iniciarà dissabte a les sis de la tarda. L'accés a les grades estarà obert des d'una hora abans. Per als aficionats de casa nostra, aquest duel té l'al·licient afegit de la presència del veterà base del Club Bàsquet Artés Roger Portella.

Però dissabte les emocions no s'acabaran amb el partit. Llavors comencarà el concurs d'esmaixades que protagonitzaran els cinc millors especialistes de la competició i Marquie Smith, el guanyador de les dues primeres edicions del concurs i del Dunkers Movistar del València BC. Smith juga actualment al CB Prat (Primera Catalana), després de fer-ho a l'AE Boet de Mataró i al CB Castellar.

El jugador nord-americà del CB Artés, Hasain Brunnell, espera poder prendre-li el títol amb la complicitat del públic. Terry Hopewell (Bisbal Bàsquet), Guillem Sánchez (CB Cerdanyola), Dave King (CB Cantaires de Tortosa) i Oriol Pérez (UE Sant Cugat) són els altres jugadors que aspiren a destronar Marquie Smith.



Les jugadores agafen el relleu

Diumenge, les protagonistes seran les jugadores més destacades dels setze equips que formen l'únic grup de la categoria. Dividides per àmbits territorials, els equips de la Conferència Nord i de la Conferència Sud dirimiran, des de les sis, qui disposa de les jugadores més habilidoses i efectives. Els dos equips de les nostres comarques que militen a la Copa Catalunya femenina aporten tres basquetbolistes al combinat de la Conferència Nord: Carlota Carner, ala pivot de l'Yvette Pons CB Igualada, i les pivots Mercedes Theresa Rogers (Petropintó ASFE Sant Fruitós) i Núria Soler (Yvette Pons CB Igualada).

L'epíleg a aquest partit i a l'All Star el posarà el concurs de triples entre les millors canoneres de la lliga. Set jugadores miraran de tenir més punteria que la jugadora del Citylift GEiEG UniGirona Anna Jódar, que s'ha imposat en les edicions anteriors del concurs.

Les quatre activitats que formen l'All Star de la Copa Catalu-nya es complementaran amb l'All Star Kids i el 5è Fòrum Albert Gasulla. La Delegació de les Comarques Centrals de la federació ha organitzat l'anomenat All Star Kids. Dissabte, a les tres de la tarda al complex esportiu Vell Congost, es farà una Trobada d'Escoles de Bàsquet amb la participació de 24 equips de la Catalunya Central.

L'endemà, diumenge, aquest mateix recinte acollirà un torneig de minibàsquet masculí i femení, en el qual competiran 12 equips d'aquesta categoria. Els primers partits començaran a jugar-se a les tres. Lògicament, tots els participants a la trobada d'escoles i al torneig de mini i els seus familiars estan convidats a xalar amb l'All Star. Ambdues activitats es clouran a una hora idònia per facilitar l'assistència a l'All Star.

Finalment, diumenge, al Nou Congost, a partir de les onze del matí, Sito Alonso impartirà la jornada formativa titulada «Tu decideixes!», dins la cinquena edició del Fòrum Albert Gasulla, que organitzen la Fundació del Bàsquet Català (FBC) i l'Associació Catalana d'Entrenadors de Basquetbol (ACEB). Sense el Baxi, que juga demà a Lugo, però l'espectacle del bàsquet no s'atura al Congost.