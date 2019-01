L'evolució continua malgrat que la posició és la mateixa

La història d'Isidre Esteve al Dakar després de començar-hi a participar en la categoria de cotxes ha estat de progressió. Després d'un debut massa precipitat, en què físicament va notar massa el fet de no haver adaptat el cotxe a les condicions físiques derivades de la paraplegia que patia per l'accident de moto del 2007 a Almeria, es va dedicar a millorar la manera com podria participar a la cursa en condicions. I el 2019 era l'any destinat a començar a córrer de veritat sense pensar tant en com acabava la cursa.

Esteve, de 46 anys, que va estar-ne vuit a tornar a competir des de la seva primera participació damunt de quatre rodes, el 2009, fins a la tornada, el 2017, va ser 34è en el retorn i va assolir una destacada 21a posició l'any passat. L'objectiu era superar-la, i no ha pogut ser, malgrat que tampoc no ha empitjorat. Un problema amb l'embragatge en l'última etapa, entre Pisco i Lima, li va fer perdre un lloc i no poder ser dels Top-20. De tota manera, va quedar content del rendiment. En la general, fent ús de la seva experiència i també del suport del copilot Txema Villalobos, amb qui ja ha obtingut èxits a l'estatal de raids, va anar de menys a més i va demostrar la total adaptació al prototipus de Sodicars, que va combinar bé amb les constants dunes de Perú.



Buscant la progressió

Després de l'arribada a Barcelona, explicava que «resultats al marge, el més important és que hem seguit progressant i hem estat més competitius que mai. Anem fent passes endavant cada any i en aquest hem tingut un ritme extraordinari. Llàstima que diversos petits problemes no hagin permès que aquesta millora es veiés reflectida en la classificació final».

Com sol passar, no han faltat els problemes, com el que van solucionar «gràcies a l'ajut del KH-7 Epsilon Team, que ens va rescatar en un forat a les dunes de Tanaka a la sisena etapa, després que ens caigués un bugui al damunt. Per sort, ningú es va fer mal i el cotxe va quedar intacte a nivell mecànic, tot va quedar en un ensurt». De cara al 2020 «estic animat per continuar treballant en un projecte encara més fort que ens permeti rodar més a prop dels corredors que són al davant de la cursa».