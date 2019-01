Llull torna a aparèixer quan cal per donar la victòria al Reial Madrid

El Reial Madrid va haver de lluitar molt per superar per 92-84 una de les revelacions d'aquesta Eurolliga, un Anadolu Efes que va arribar al tram final de la confrontació amb un amenaçador empat a 72. Aleshores, com gairebé sempre, va sorgir Sergi Llull, que havia encadenat una horripilant sèrie de 0 de 7 en triples, per clavar-ne dos de seguits i, juntament amb un parell de cistelles, situar la diferència de vuit punts que ja no podrien remuntar els turcs. El resultat, amb 24 punts d'Anthony Randolph, beneficia el Barça, que es podria posar a una victòria del quart lloc si aconsegueix vèncer avui el CSKA de Moscou al Palau a les nou del vespre.

Els blaugrana també van sortir afavorits de la derrota de l'Olympiacos, que té un triomf més que els barcelonistes, a la pista del líder de la competició, el Fenerbahçe, per 90-75. El màxim anotador dels otomans va ser Erick Green, amb 17 punts.

Continua escalant el Maccabi, que va superar el Panathinaikos per 84-75 a Tel-Aviv, amb 20 punts de Caloiaro. Finalment, l'Armani Milà va vèncer un Zalgiris en hores baixes per 80-70, impulsat pels 20 punts de Mike James.

Entre els partits d'avui també hi ha un Darussafaka-Baskonia i un Buducnost-Gran Canària.