Nadal passa per damunt de Tsitsipas i ja espera la final

El manacorí Rafa Nadal es va classificar ahir al matí per a la seva cinquena final de l'Obert d'Austràlia de tennis en derrotar amb molta claredat el grec Stefanos Tsitsipas per 6-2, 6-4 i 6-0 en un partit que només va tenir color al segon set. El grec, que havia deixat fora de competició Roger Federer en els vuitens de final, no va poder fer res contra un contrincant en gran estat de forma, que va començar i va acabar el partit com un tret i que va sotmetre el jugador hel·lè amb un joc constant.

El rival de Nadal a la final sortirà del partit que aquest matí disputaran el número 1 mundial, Novak Djokovic, i el francès Lucas Pouille, el 31 del rànquing. El pronòstic sembla molt clar a favor del jugador serbi, sis cops triomfador a la Rod Laver Arena, en una d'elles va derrotar Nadal a la final. El balear només hi va guanyar fa deu anys, el 2009.

Després del partit, Nadal va negar que «estigui jugant el meu millor tennis» i que està adaptant el seu joc «als nous temps i a l'edat». Per a ell, «no puc comparar la resta de la meva carrera amb l'actualitat. He jugat bé i estic fent coses bé, i els resultats diuen que durant la meva carrera, també». Va descartar, també, que ahir hagués estat més agressiu de l'habitual. «El meu problema és que he tingut tan èxit en terra que la gent deu pensar que no ho soc, però està equivocada».

Per la seva banda, Tsitsipas es va mostrar decebut pel resultat final, tot i puntualitzar que «Nadal juga en una altra dimensió. No et dona ritme i provoca que tu juguis malament. Mai no he vist cap altre jugador que ho tingui».



Kvitova i Osaka, finalistes

Pel que fa a la competició femenina, la final la disputaran la txeca Petra Kvitova i la japonesa Naomi Osaka. La primera va derrotar la nord-americana Danielle Collins per un rotund 7-6 i 6-0. Per la seva banda, la nipona va tenir més problemes per desfer-se d'una altra txeca, Karolina Pliskova, a qui va derrotar per 6-4, 4-6 i 7-5. Kvitova té més experiència, amb 28 anys i dues victòries a Wimbledon, els anys 2011 i 2014. Osaka, de 21 anys, és la vigent campiona de l'Obert dels Estats Units. Totes dues opten al número 1 mundial.