El tècnic Josep Maria Òrrit deixa la banqueta del Nou Bàsquet Olesa

El Nou Bàsquet Olesa, equip de la Primera Catalana, ha destituït l'entrenador, el tècnic bagenc J. M. Òrrit. Feia un any i mig que era al club olesà i s'ha triat Albert Barrachina i Ferran Cunillé, per part de la direcció esportiva, per fer una substitució provisional. El club agraeix públicament la feina i dedicació d'Òrrit durant l'etapa com a entrenador del NB Olesa. En la Primera Catalana (grup 1), ara l'equip és sisè, amb 7 victòries i 6 derrotes en tretze jornades.

Òrrit, que l'any passat va poder aconseguir la permanència, ha dit adeu en una nota on assegura que «m'enporto el millor del club i de tots, sobretot la bona relació que he tingut amb els entrenadors, el president i la junta directiva».