El Barça podria intentar ara el fitxatge del central De Ligt

Un cop assegurada l'arribada del centrecampista de l'Ajax Frenkie de Jong, a mitja setmana, el proper objectiu del Barça podria ser el seu company d'equip Matthijs de Ligt. El central, capità de l'equip amb només 19 anys, ja es va deixar estimar després de la classificació del seu equip per a les semifinals de la Copa d'Holanda, dijous a la nit davant del Heerenveen. De tota manera, vista la despesa que el club blaugrana ha fet per De Jong (75 milions d'euros i 11 de variables), no se sap si estarà disposat a gastar una quantitat semblant per un jugador que, de moment, segurament encara estaria darrere de Piqué en la rotació de l'equip.

Així, després del duel contra el Heerenveen, De Ligt va declarar que «ara que Frenkie ha tancat el seu traspàs, pot passar [que s'intensifiquin els rumors sobre ell], però l'únic que m'interessa són els partits de l'Ajax, és l'únic en què estic treballant. Aniré a la meva i així tot sortirà bé». De tota manera, el central no es va poder estar de deixar anar que «a qualsevol li agradaria jugar al FC Barcelona alguna vegada en la seva carrera. Ja veurem on acabo. En aquest moment estic molt content a l'Ajax i espero tenir una bona temporada aquí. O potser, fins i tot, temporades».

Sobre la decisió de De Jong, «és genial per a ell anar al Barça. S'ho mereix i està molt bé que hagi pogut tancar aquest afer, tot i que, en realitat, les negociacions no el van destorbar gaire».



Ja té relleu

Tot i la seva joventut, dos anys més petit que De Jong, sembla clar que De Ligt, titular indiscutible també en la selecció holandesa de Ronald Koeman, que el juny disputarà la fase final de la Lliga de Nacions, marxarà aquest estiu del club ajacied. Els clubs de sempre, Manchester City, PSG i Juventus, ja s'hi han mostrat interessats. Els holandesos ja li han fitxat un substitut, l'argentí Lisandro Magallán, que va actuar al seu costat dijous mateix. Si el Barça el vol, haurà de pagar una quantitat similar, o superior, a la que ha abonat per De Jong. Podria fer parella amb Piqué, tot i que potser són massa iguals pel que fa a virtuts, tant tècniques com físiques.