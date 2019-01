El Cadí vol recuperar les bones sensacions contra el Gernika

El Cadí la Seu té una nova prova de foc aquest vespre (19.45 h) al Palau d'Esports. Davant seu, un Lointek Gernika que s'ha guanyat per mèrits propis ser un dels grans de la Lliga Femenina, actualment només superat per Perfumerías Avenida i Girona. Bernat Canut i les seves jugadors volen oblidar el desastre de Salamanca amb una bona actuació.

Al tècnic del Cadí La Seu ara no li preocupa tant l'encert com el fet de recuperar «l'esperit de grup. La setmana ha estat productiva, som en una petita pretemporada física i tàctica. El partit d'avui serà bo per competir amb un dels grans». A la primera volta, 56-51 a Gernika.