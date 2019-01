Cara i creu de Catalunya en l'estrena de l'estatal sub-19 i sub-16 a Martorell

Dos resultats de signe invers en l'inici de les fases per al campionat estatal, a Martorell. En la categoria de sub-16, Catalunya perdia per 3-5 davant Madrid, i entre els jugadors hi havia el local Ibai Espinosa. En canvi, més contents van acabar els sub-19 i Víctor Cecília, també del Sala 5 Martorell, que van vèncer per 2-1 els madrilenys.

La selecció catalana sub-16, amb Ibai Espinosa (Sala 5) a les seves files, va caure per 3 a 5 davant de la Comunitat de Madrid en una estrena molt exigent de la fase prèvia del Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques, en què els de Ruben González no es van poder adjudicar el triomf.

Els madrilenys van ser els primers de marcar amb un gol de Pablo Matilla al primer minut de joc. Tot i l'atzucac inicial, els locals no es van deixar intimidar i Jorge Car-rasco (min 4) i Marcel Bravo (min 6) van capgirar el marcador. Un gol en pròpia porteria catalana va igualar el matx (2-2). Els visitants es van mostrar molt inspirats en atac i van arribar al descans amb avantatge (2-4).

Catalunya sub-16 va iniciar la represa amb ocasions de gol, però el 2 a 5, encaixat al minut 32, va ser una autèntica galleda d'aigua freda per als locals. Jugant amb tàctica de porter-jugador, els catalans van aconseguir el definitiu 3 a 5.

El pavelló Can Cases, tot seguit, va ser escenari del partit sub-19, amb Víctor Cecilia formant part del combinat català. Va ser un duel molt igualat i el 0-1 va ser per als madrilenys, transformat per Cebrián (min 4). Els catalans van poder capgirar el marcador amb gols de Dylan Moreno (min 29) i de Bernat Povill (min 30), i van ser capaços d'aguantar la pressió.